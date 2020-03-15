دعم هولندي للسودان في مجال الإعلام

التاريخ: 15-مارس-2020
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أعلنت السفيرة الهولندية بالخرطوم الدكتورة كارفن بوفن استعداد بلادها لدعم خطط التدريب للكادر الإعلامي السوداني.
وقدم وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح خلال لقائه بمكتبه اليوم بالسفيرة الهولندية، بحسب سونا شرحاً حول معالجة الإعلام السوداني لقضايا السلام والحملات الإرشادية والتوعوية لمرض كورونا، كما ناقش الاجتماع جملة من القضايا المتصلة بالشأن الإعلامي.
يشار إلى أن وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح كان قد تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر قضايا الإعلام وحرية الصحافة الذي كان يفترض أن يقام شهر مايو المقبل إلا أنه تم تأجيله لشهر أكتوبر المقبل من العام الحالي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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