الغربال يلاحق مدرب الهلال السابق ويتسبب في إيقافه بالجزائر

قرر الاتحاد الجزائري بحسب اليوم التالى إيقاف نشاط التونسي نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف الحالي والهلال السابق، وتحويله إلى لجنة ستعقد جلستها يوم غدٍ الاثنين.

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وبناء على أحداث شهدتها مباراة وفاق سطيف وأهلي بوعريريج قررت اللجنة إيقاف التونسي وتحويله للجنة التحقيق.

ونال محمد عبدالرحمن الشهير بالغربال المحترف في الأهلي بوعريريج من إدراك التعادل في شباك وفاق سطيف في الدقيقة الأخيرة من المباراة مشعلاً أحداثها.

وكان الغربال قد تسبب في رحيل الكوكي بعد أن أحرز هدفين في شباك الهلال في دوري أبطال إفريقيا تسببا في الإطاحة بالتونسي من تدريب الهلال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )