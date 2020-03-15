التاريخ: 15-مارس-2020
99 مشاهدة
أعلن سكرتير لجنة التعدين التابعة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية طارق جلال الدين، عن فك حجز مربعات للتعدين حُجزت خلال فترة حكم النظام السابق.وأكد في تصريح صحفي اليوم “الأحد” ، بحسب السودانى أن تلك المربعات يجري العمل على تجهيزها توطئة لطرحها للجميع بكل شفافية.
في وقت كشف فيه طارق عن اكتشاف مربعات لا يملك أصحابها مستندات وأخرى لا تملك رخص بحث عام وأخرى انتهت رخص بحثها ولم تقم بتجديدها حتى الآن منوهاً إلى وجود شركات لم تسدد الالتزامات المالية الواجبة عليها و الايجارات السنوية , منوهاً إلى عدم سداد مبالغ لبعض شركات الامتياز بلغ أحدها (477) ألف يورو ومنها كذلك نحو مليون يورو ونصف لم يتم إجراء فيها وحسمها من قبل الجهات المختصة خلال عهد النظام البائد.
و أشار طارق إلى أن اللجنة الفنية للتعدين رفعت توصيات بإلغاء الاتفاقيات مع بعض الشركات والزام بعضها بدفع الالتزامات المالية عاجلاً ،إلى جانب إمهال شركات أخرى (15) يوم لسداد ما عليها من متأخرات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة و التعدين تفك حجز مربعات للتعدين حجزها النظام البائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.