تقليل قطوعات الكهرباء اليومية

التاريخ: 15-مارس-2020 فى : أخبار 276 مشاهدة Advertisements أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، عن تقليل برمجة القطوعات اليومية من 10 ساعات إلى 4 ساعات، مشيرة إلى انخفاض العجز في التوليد الكهربائي من 1100 ميقاواط إلى 600 ميقاواط .

وكشفت في بيان لها “الأحد” بحسب السودانى عن دخول الوحدة الثالثة من محطة توليد أم دباكر بمدينة كوستي والتي توفر 500 ميقاواط للشبكة القومية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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