عاجل.. البرهان يتفقد مراكز العزل الصحي لمصابي كورونا

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الأحد 15 مارس 2020
كتب
محمد أمين
تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، مراكز العزل والحجر الصحي لمواجهة فايروس كورونا بعدد من المعسكرات بولاية الخرطوم.
ووجه البرهان الجهات ذات الصلة باتخاذ كافة التدابير والاجراءات لحماية المواطنين وتقديم الرعاية والخدمات الصحية لاي حالات طارئة.
وأكد مدير قسم الاستجابة بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية، الدكتور محمد الأمين عبد الماجد، في تصريحات صحفية، أن المعسكرات والمناطق التي شملتها الزيارة يمكن ان يستفاد منها كحجر صحي او مراكز للعلاج والعزل في حالة حدوث اي طارئ بخصوص وباء كورونا.
وأضاف أنه تم خلال الزيارة الوقوف علي جاهزية هذه المواقع وتزويدها بكافة الاحتياجات لاستخدامها عند الحوجة اليها.
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