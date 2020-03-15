عاجل.. السودان يعزل مشتبه بهم بحالات كورونا 

الأحد 15 مارس 2020

كتب محمد أمين

أعلنت وزراة الصحة عن وجود بعض الحالات المشتبه سجلت داخلياً تم إدخالها مركز العزل، وهي الآن تحت المتابعة وسيتم أخذ عينات لها.



اثناء ذلك أعلنت اكتمال كافة الترتيبات والإجراءات الصحية لإستقبال الباخرة القادمة من المملكة العربية السعودية تصل اليوم.

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة، بابكر المقبول، أن الوزارة ستقوم بإجراء الكشف على كل القادمين وأي شخص يشتبه فيه سيتم حجره بجانب أخذ الفحوصات المعملية من الحالات المشتبه بها، مؤكدًا أنه لا توجد حالات مشتبه من ناحية القادمين.

وأضاف أن الوزارة جاهزة من خلال الكادر الطبي الذي تم إعداده لهذه العملية وكذلك جاهزية المعمل والتشخيص.

وعقدت اللجنة المشتركة التنسيقية الوزارية واللجنة الفنية العليا، اليوم، اجتماعا بوزارة الصحة الاتحادية لمتابعة أحداث وتداعيات وباء الكورونا بالبلاد.

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وقال المقبول، إن الاجتماع استعرض الوضع العالمي وتطوراته، بجانب الوضع الداخلي وقدم الاجتماع تقرير لـ (24 ساعة) الماضية.

وأوضح أن الاجتماع استعرض تقاسم أدوار الوزارات المختلفة ومواصلة ما بدأنا فيه.

وحول القرارات التي صدرت أمس من مجلس الوزراء قال هي قرارات داعمة وقوية تصب في تأمين وتأكيد حماية البلاد والمجتمعات من الاحتمالات الخطرة التي تكون سبب للتوسع أو انتشار الفيروس على سبيل المثال منها تعليق الدراسة لفترة محدودة يمكن أن تتم مراجعتها إذا ما تحسن الوضع الصحي.

كذلك القرار الخاص بالأنشطة الرياضية بخصوص التجمهرات، وتمت إجازة دعم السلطات الصحية بالقوات الأمنية في حال الاعتراض من أي مواطن على أي اجراء من شأنه يؤمن سلامة البلاد.

ورأى في القرارات بأنها تدعم السيطرة على الوباء في أقصر وقت مما كان عليه في السابق.

ودعا المقبول المواطنين في كل أنحاء السودان للإنخراط ولدعم وزارات الصحة بالولايات خاصة التوعية المجتمعية وتنوير المواطن من خلال كل المنابر، المساجد، والأسواق.