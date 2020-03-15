السيسي يبحث مع دقلو تطورات ملف سد النهضة (التفاصيل الكاملة)

الأحد 15 مارس 2020

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الأحد، تطورات ملف سد النهضة.



‎وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن اللقاء شهد استعراضا لتطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل مصر.

‎وأضاف المسؤول المصري أن السيسي أكد خلال اللقاء أن سياسة مصر دائما ما كانت سندا ودعما للسودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة.

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‎من جهته، أشاد دقلو بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

‎وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قد وصل القاهرة السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس المصري.

‎وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة قام بها اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى السودان، للتباحث حول ملفات مشتركة بين البلدين.