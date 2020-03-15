الشاعر بشير على الحاج: الفنان الذي يحترم جمهوره تكتب لاغنياته الخلود

الخليج 365 :

قال الملحن والشاعر بشير علي الحاج، لا توجد مفردة هابطة، كل ما في الامر هناك مطرب يقدم نصوص هشة يقدمها للجمهور وهناك مطربين لا يهتمون بمسيرتهم الفنية ولا يسألون انفسهم عن المرحلة التي يمرون بها ماذا تحتاج من اغنيات واذا اخذنا بعض النماذج من المطربين.

وقال بحسب صحيفة آخر لحظة، لا بد من التوقف عند الفنان الراحل مصطفى سيد احمد وكذلك الفنان محمود عبد العزيز هؤلاء مطربين عرفت عنهم الجدية والاغنيات التي يقدمونها عبر البوماتهم الغنائية وقتئذ هي نفس الاغنيات التي يقدمونها بحفلاتهم الجماهيرية، فالفنان الذي يحترم فنه وجمهوره تكتب لاعمال الخلود.