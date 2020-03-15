الطاقة و التعدين تفك حجز مربعات للتعدين حجزها النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

آعلن سكرتير لجنة التعدين التابعة للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية طارق جلال الدين، عن فك حجز مربعات للتعدين حُجزت خلال فترة حكم النظام السابق.

واكد في تصريح صحفي اليوم “لأحد” ، ان تلك المربعات يجري العمل على تجهيزها توطئة لطرحها للجميع بكل شفافية.

في وقت كشف فيه طارق عن اكتشاف مربعات لا يملك اصحابها مستندات واخرى لا تملك رخص بحث عام وأخرى انتهت رخص بحثها ولم تقم بتجديدها حتى الآن منوها إلى وجود شركات لم تسدد الالتزامات المالية الواجبة عليها و الايجارات سنوية , منوها الى عدم سداد مبالغ لبعض شركات الامتياز بلغ أحدها (477) الف يورو ومنها كذلك نحو مليون يورو ونصف لم يتم اجراء فيها وحسمها من قبل الجهات المختصة خلال عهد النظام البائد.

و أشار طارق إلى ان اللجنة الفنية للتعدين رفعت توصيات بالغاء الاتفاقيات مع بعض الشركات والزام بعضها بدفع الالتزامات المالية عاجلا ،الى جانب امهال شركات اخرى (15) يوم لسداد ما عليها من متأخرات.