الدولار يعاود الصعود مجدداً وسعر جديد للريال السعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاودت أسعار الدولار للصعود في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) بعد أيام من الهبوط. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أنه تم تداول الدولار صباح الاحد بـ (113) جنيهاً، بينما شهدت أسعار الريال السعودي ارتفاعاً طفيفاً ووصل إلى (30) جنيهاً. وقال أحد التجار لـ (الانتباهة أون لاين) أنه تم تداول الدرهم الإماراتي بـ (31) جنيهاً، اليورو (123) جنيه، الجنيه الاسترليني (139) جنيه، الريال القطري (30) جنيه، الجنيه المصري (7) جنيهات.

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