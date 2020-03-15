أسواق دارفور تسجل ارتفاعا غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وفى ولاية شمال دارفور وصل سعر جوال السكر بمحلية كبكابية3500 جنيه، زجاجة الزيت 120 جنيه، كورة الدخن 65 جنيه، كورة بطاطس 120 جنيه، رطل اللبن 160 جنيه، ظرف الشاي 70 جنيه، برميل الماء 500 جنيه، برميل الجازولين 10 الاف جنيه، برميل البنزين 30 الف جنيه، تعريفة المواصلات الداخلية 30 جنيه.

وفى ولاية شرق دارفور ووصل سعر الرغيفة الواحدة بمدينة الضعين 5جنيهات، جالون البنزين 700 جنيه، الجازولين 450 جنيه، باقة الزيت 1500 جنيه، كيلو السكر 70 جنيه، رطل البصل 10 جنيهات، كيلو اللحم 350 جنيه.

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وفى ولاية غرب دارفور وصل جوال سكر 3850جنية، كورة العيش 100جنية، باقة الزيت 2500جنية، كورة الصلصلة 200جنيه، جوال البصل 4 الاف جنية ،جوال فحم 600جنية، كيلو لحم 500جنية، كوم طماطم 100جنية. واضاف مواطن من شمال دارفور.

من جهتها أعلنت وزارة الطاقة عن استلام كميات من الوقود من البواخر ببورتسودان بلغت 40 ألف طن من الجازولين، و38 ألف طن من البنزين.

وأكدت الوزارة أن مصفاة الخرطوم تعمل بطاقتها القصوى حيث تنتج للاستخدام اليومي 70% من البنزين،45% جازولين، و 65% غاز الطبخ.