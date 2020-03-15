إستمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية

الخليج 365 :

كشفت جولة لـ(آخر لحظة) عن ارتفاع جديد في أسعار المواد الاستهلاكية في كل من بحري وأم درمان، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار عن البقالات والسوبر ماركت، فبلغ سعر جوال السكر (50) كيلو (3,000) جنيه بدلاً عن (1,800) جنيه وسعر الكيلو منه (65) جنيهاً بدلاً عن (50) جنيهاً خلال فترة وجيزة، وبلغ سعر جركانة الزيت الكبيرة (2,450) جنيهاً بدلاً عن (2,300) جنيه، وبلغ سعر كوم البصل (10) جنيهات بدلاً عن (20) جنيهاً، وبلغ رطل البن (95) جنيهاً بدلاً عن (80) جنيهاً، صابون الغسيل زنة (140) جراماً بسعر (12) جنيهاً للقطعة بدلاً عن (10) جنيهات، وبلغ سعر أوقية الشاي (50) جنيهاً بدلاً عن (40) جنيهاً، العدس (الفراشة) بلغ سعره (30) جنيهاً بدلاً عن (25) جنيهاً، وبلغ سعر الشعيرية (نوبو) (30) جنيهاً بدلاً عن (25) جنيهاً، أما الصلصة العلبة الكبيرة بلغ سعرها (65) جنيهاً بدلاً عن (60) جنيهاً، وبلغ سعر الباكت من دقيق زادنا (65) جنيهاً بدلاً عن (55) جنيهاً.