ملوك الشمال في أصعب امتحان أمام هلال شيكان وقمة في فاشر السلطان

الخليج 365 :

تشهد مُسابقة الدوري الممتاز عصر اليوم مُواجهتين لحساب الجولة (25) من المُسابقة.. إذ سيكون ملعب النقعة بالفاشر مسرحاً لديربي المدينة ولقاء قمة حاضرة ولاية شمال دارفور بين الهلال والمريخ في مُواجهة يدخلها الطرفان بحسابات متباينة، إذ يتطلع مريخ السلاطين للعودة إلى سكة الانتصارات سريعاً بعد تعادله أمس الأول مع حي الوادي نيالا بهدف لكل، ويقاتل المريخ لإنهاء المُوسم في مركز يُؤهِّل للتمثيل القاري، حيث يحتل حالياً الترتيب الرابع برصيد (38) نقطة، بينما يلعب هلال الفاشر للابتعاد أكثر عن مناطق الخطر، حيث يحتل الترتيب الحادي عشر بـ(25) نقطة.

ملعب المدينة الرياضية بكريمة سيكون مسرحاً لمواجهة تجمع تاسع الترتيب الأهلي مروي (31) نقطة الساعي للتقدُّم نحو سباق الكونفدرالية بضيفه هلال الأبيض الذي يحتل الترتيب الرابع بـ(45) نقطة، ويبحث اليوم عَن فَوزٍ مُهمٍ خارج الديار للوصُول إلى النقطة (48) والاشتراك مع المريخ في الترتيب الثاني.. وينبئ مردود الفريقين في النصف الثاني من الموسم بمُباراة مُثيرة ومُشوقة في ظل المُستويات المُميّزة لأهلي مروي والأكثر تميُّزاً لهلال الأبيض في الدورة الثانية.

الجدير بالذكر أنّ المباريات ستُقام خلف الأبواب المُغلقة وذلك بعد قرارات الدولة بإقامة المُنافسات بدون جماهير لمكافحة تفشي فيروس “كورونا”.