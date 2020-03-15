كورونا يقلب مخططات ابن سلمان رأسا على عقب وهذا ما حدث واضطره لاتخاذ إجراء عاجل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بينما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط لاعتلاء العرش وقام بحملة اعتقالات لكبار الأمراء لتجنب منافستهم، جاءه فيروس كورونا القاتل من حيث لا يحتسب ليضرب كل مخططاته حيث دخلت المملكة في عزلة دولية.

وفي هذا السياق قررت السلطات السعودية، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، اعتباراً من غدٍ الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية – لم تذكر اسمه – قوله إن “قرار تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية (إلا في الحالات الاستثنائية)، يأتي وفقاً للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا”.

كذلك أشار المصدر إلى أنه “تقرر أيضاً منح إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو في المنزل”.

بالإضافة إلى ذلك فإن المملكة وضعت “ترتيبات لازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين”، بحسب المصدر، الذي أضاف أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب بالعودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع.

ويأتي هذا الإجراء في المملكة بعدما سجلت السعودية، الجمعة، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 86.

كانت السلطات قد أعلنت تعليق إقامة المناسبات في قاعات الأفراح والفنادق، اعتباراً من الجمعة، خوفاً من تفشي كورونا، كما دعت وزارة الداخلية السعودية المواطنين إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.