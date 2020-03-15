تركيا تهاجم اليونان بشدة: ممارساتها ضد المهاجرين تحاكي النازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجمت الخارجية التركية، الأحد، اليونان، بسبب ممارساتها ضد المهاجرين، بعد محاولتها منعهم بالقوة من الهجرة إليها، لا سيما أنها تعد بوابة إلى أوروبا.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن “سياسات اليونان غير إنسانية ومخالفة للقوانين الدولية”.

وأوضح أقصوي في بيان، أن تعامل السلطات اليونانية مع طالبي اللجوء المحتشدين على حدودها، تذكّر بـ”ممارسات النازيين”.

وقال وفق وكالة “الأناضول” التركية: “السلطات اليونانية تقوم بتجريد طالبي اللجوء من ثيابهم وتسلب أموالهم وهوياتهم وتضربهم وتعيدهم إلى بلادنا، وهذا يذكرنا بممارسات النازيين”.

وأكد أقصوي أن اليونان تعبث بكامل القيم التي بُني عليها الاتحاد الأوروبي، ولا تقوم بحماية الحدود الأوروبية كما تدّعي.

وأشار إلى أن اليونان تستغل ملف طالبي اللجوء، لتحقيق مصالح سياسية قصيرة المدى.

ويواصل طالبو اللجوء، الانتظار عند المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، مترقبين فرصة العبور إلى أوروبا، وسط تعرضهم لعنف قوات الأمن اليونانية.

ومنذ 27 شباط/ فبراير الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.