التاريخ: 15-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements أكد مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بالوزارة، بابكر المقبول في تعميم صحفي تحصلت عليه “السوداني”، عدم وجود حالات مشتبه بها من ناحية القادمين، لافتاً إلى أن هناك بعض الحالات المشتبه بها سجلت داخلياً تم إدخالها مركز العزل، وأنها تحت المتابعة وسيتم أخذ عينات لها، وأن كل من يشتبه فيه يؤخذ للفحص والنتيجة النهائية المؤكدة تكون بعد الفحص . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الاتحادية: هناك بعض الحالات المشتبه بها سجلت داخلياً تم إدخالها مركز العزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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