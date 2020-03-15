الفكي يتفقد معبرى اشكيت وأرقين ويقف علي أوضاع العالقين

التاريخ: 15-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة تفقد اليوم السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي وبرفقته اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري والي الولاية الشمالية بحسب سونا معبري اشكيت وارقين بمدينه حلفا ووقف خلالها على اوضاع السودانيين العالقين بهذه المعابر. عقد سيادته عقب تفقده معبر اشكيت اجتماعاً بادارات المعبر ومحلية حلفا اطلع خلال الاجتماع على اوضاع السودانيين العالقين بالحدود المصرية والذين يقدر تعدادهم بثلاثة الف مواطن ،كما بحث الاجتماع كيفية دخول هؤلاء السودانيين للبلاد وامكانية ايوائهم بمواقع داخل الولاية الشمالية. Advertisements من ناحية ثانية تفقد عضو مجلس السيادة والوفد المرافق له معبر ارقين بالضفة الغربية للنيل ووقف على الاوضاع بالمعبر وقدعاد السيد الفكي والوفد المرافق له الى مدينة حلفا وسيعقد اجتماعا لمناقشة كيفية دخول السودانيين العالقين بالمعبرين وايوائهم وكيفية الاجراءت الصحيه اللازمة لهم. ويضم الوفد وزير الدولة بالبني التحتية وممثل وزارة الصحة وعدد من المسئولين بالداخلية والنقل وادارة المعابر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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