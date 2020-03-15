القضائية تُعلّق العمل جزئياً بالمحاكم وتستثني بعض القضايا

أصدرت السلطة القضائية اليوم الأحد، بحسب اليوم التالى قراراً بتعليق العمل جزئياً في كل المحاكم لتجنب الازدحام ومنع انتشار فايروس كورونا (كوفيد2019) الجديد.

وقررت تعليق العمل بمحاكم الأحوال الشخصية الابتدائية بإستثناء الاستئنافات المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استثنائية والتنفيذات والقضايا المتعلقة بالنفقات، بجانب تعليق العمل في المحاكم الجنائية الابتدائية في القضايا التي يكون المتهمين فيها بالضمان، ماعدا الاستئنافات أمام المحكمة العامة، وقضايا الحراسات فيما عدا الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد.

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واجاز القرار للقضاة المشرفين بمحاكم الأحوال الشخصية بإستثناء بعض الحالات المستعجلة فيما يتعلق بالاشهادات والإعلامات الأولية وخلافه.

ووجهت مولانا نعمات عبدالله محمد خير رئيس القضاء، مشرفي المحاكم بالتنسيق مع مدراء الأجهزة القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الازدحام بالمحاكم، والتي من شأنها ان تحقق الغرض من المنشور.

ووجهت رئيس عام إدارة المحاكم باتخاذ ما يلزم بتناول العاملين في أداء العمل بما يحقق الغرض من المنشور.

كما وجه المنشور مدير عام تسجيلات الأراضي باتخاذ ما يلزم بشأن تنظيم العمل بكافة مكاتب التسجيلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الموجهات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )