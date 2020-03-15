الصحة الاتحادية تـُعلن اكتمال الترتيبات الصحية لاستقبال الباخرة “مسرة” القادمة من السعودية

التاريخ: 15-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بحسب السودانى عن اكتمال كافة الترتيبات والإجراءات الصحية لاستقبال الباخرة “مسرة” القادمة من المملكة العربية السعودية التي ستصل الأحد. Advertisements وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، بابكر المقبول في تعميم صحفي “الأحد”، إن الوزارة ستقوم بإجراء الكشف على كل القادمين وأي شخص يشتبه فيه سيتم حجره، بجانب أخذ الفحوصات المعملية من الحالات المشتبه بها. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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