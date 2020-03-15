إتحاد المكفوفين يتسلم سيارة من مجلس السيادة

التاريخ: 15-مارس-2020
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سلم رئيس إتحاد المكفوفين الاستاذ أحمد اسماعيل ظهر اليوم بمباني وزارة العمل والتنمية اﻹجتماعية بحسب سونا سيارة سايركس مقدمة من عضو مجلس السيادة البروف صديق تاور بحضور وزيرة العمل والتنمية اﻹجتماعية لينا الشيخ محجوب وسلم السيارة نيابة عنه الاستاذ عمر حسن ابو حراز.
وقال إن تخصيص السيارة تأتي في اطار تبني قضايا المكفوفين وتسهيل التنقل وظل إتحاد المكفوفين من الشرائح التي عانت وظلمت في النظام السابق.
وكشف انه سيتم تمليك عشرة من اساتذة الجامعات المكفوفين سيارات من شركة جياد خلال الاسبوع المقبل .
وأكد رئيس اتحاد المكفوفين علي إهتمام مجلسي السيادة والوزراء بقضايا المكفوفين وأشار إلى أن السيارة ستساهم في تسهيل المهام اﻹدارية في التنقل من العاصمة و الولايات .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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