دقلو يعود إلى البلاد بعد زيارة قصيرة إلى مصر

التاريخ: 15-مارس-2020
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عاد إلى البلاد بعد ظهر اليوم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو بعد زيارة إلى جمهورية مصرالعربية استغرقت يومين.
وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الفريق ركن إبراهيم جابر والسفير صديق عبدالعزيز وكيل وزارة الخارجية .
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في تصريحات صحفية بحسب سونا أن الزيارة جاءت استجابة لدعوة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقال “نقلنا له تحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي.”
وأشار دقلو إلى أن اللقاء مع السيسي تناول عددا من القضايا ذات الطبيعة الاستراتيجية والتي تهم البلدين، وكيفية تعزيز العلاقات وتقويتها، بجانب القضايا العالقة بين الطرفين، فضلاً عن قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضاف قائلاً “كما ناقشنا استمرارية الاجتماعات الوزارية المشتركة بين البلدين إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، خاصة قضية الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن قضايا السودانيين المتعلقة بالإقامات والجوازات والرقم الوطني وذلك بطلب من الجالية السودانية.
وأكد دقلو أنه قدم تقريراً مفصلاً عن مسار سلام جنوب السودان، وقال “كذلك ناقشنا الربط الكهربائي وطالبنا برفع السعة القديمة وزيادة خط جديد، ووجه الرئيس السيسي بدراسة الأمر”، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد دعمه للشعب السوداني والتغيير الذي حدث وكل قضاياه. واطمأننا على العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، مضيفاً الزيارة كانت ناجحة وسيكون بيننا تواصل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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