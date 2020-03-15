البوشي تمنح العاملين بوزارة الرياضة إجازة مفتوحة تحسباً من “كورونا”

التاريخ: 15-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة منحت وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، بحسب السودانى العاملين بالوزارة إجازة مفتوحة عن العمل، تحسباً من انتشار مرض “كورونا”. Advertisements يذكر أن مجلس الوزراء قرر مساء “السبت” إغلاق الجامعات والمدارس ورياض الأطفال وكل المعاهد التعليمية لمدة شهر تحوطاً لوباء “كورونا”، كما طالب القرار الوزارات والوحدات الحكومية والخاصة باتخاذ التدابير الكفيلة لتقليل الازدحام في مواقع العمل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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