حميدتي يلتقي السيسي بالقاهرة

التاريخ: 15-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بقصر الاتحادية بالقاهرة، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي. Advertisements وتناول اللقاء بحسب السودانى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وبحث اللقاء العلاقات الاستراتيجية وقضايا الهجرة غير الشرعية، وجهود حكومة السودان في إكمال السلام بدولة الجنوب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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