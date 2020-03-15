الخارجية توقف توثيق المستندات والشهادات تحوطاً من انتشار (كورونا)

أعلنت وزارة الخارجية، عن إيقاف المعاملات الخاصة بتوثيق المستندات والشهادات بجميع أنواعها، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء وإلى حين إشعارٍ آخر.

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وقالت في تعميم صحفي “الأحد” بحسب السودانى إن القرار جاء التزاماً بموجهات مجلس الوزراء الخاصة بوضع الاحتياطات اللازمة، لمنع انتشار وباء فايروس كورونا الجديد بالبلاد.

وأكدت أن ذوي الحالات الطارئة (مثل شهادات ومستندات الوفيات) عليهم مقابلة المكتب المختص بإدارة التوثيق بالوزارة للنظر في حالاتهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )