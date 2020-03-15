الرئيس الفرنسي: لا خيار سوى الإجراءات الصارمة لمواجهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إنه لا خيار لدى الحكومة، إلا فرض إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف ماكرون، مدافعا عن قراره إجراء الانتخابات المحلية في موعدها: “أنا الضامن لصحة مواطنينا وكذلك للحياة الديمقراطية في البلاد”.

وأكد الرئيس الفرنسي، بعد أن أدلى بصوته في شمال فرنسا: “سنتغلب على هذه الأزمة بالتصرف بمسؤولية معا ومن أجل بعضنا البعض”.

وأضاف أن قرار إغلاق المتاجر والمطاعم كان يتعين اتخاذه، لأن الكثير من الناس تعاملوا بتراخ شديد فيما يتعلق بحماية أنفسهم من الفيروس.

واليوم بدأت عملية التصويت، وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية، بعدما قررت الحكومة المضي قدما في تنظيمها، بالرغم من تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يختار الناخبون رؤساء 35 ألف بلدية ونحو نصف مليون من أعضاء المجالس المحلية.

وأعلنت السلطات الفرنسية يوم أمس السبت، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 91 بينما أصيب 4500 بالمرض بينهم 300 في العناية المركزة.

وحثت السلطات المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

وكالات