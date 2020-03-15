الجيش الليبي يعلن مقتل 7000 من عناصره بمعارك طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأحد، أن حصيلة قتلاه في المعارك ضد قوات حكمة الوفاق في طرابلس، غربي البلاد، بلغت 7000 فردا.

القاهرة – سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، “لدينا 85 ألف جندي، وقدمنا أكثر من 7000 رجل من رجالنا في هذه المعركة، ولدينا آلاف الجرحى”.

وأضاف المسماري، إن “الجيش استهدف في الأيام الماضية أهدافا في قاعدة معيتيقة بطرابلس تابعة للجيش التركي مباشرة، وأسقطنا عددا من القتلى في صفوف المرتزقة”.

وأكد المسماري أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينقل إلى غرب ليبيا من 300 إلى 400 مرتزق أسبوعيا”، مضيفا أن “نقل الإرهابيين يتم بطائرات مدنية محمية بالقوانين الدولية وسفنا مدنية”.

المسماري: “بعض هذه السفن يحمل أعلام دول، ورصد الجيش الليبي سفينة تحمل علم لبنان”.

وقال إن “عدد الضباط الأتراك الواصلين في ليبيا حوالي 1000″، مضيفا أن “عدد المرتزقة الذين تم جلبهم أردوغان من سوريا 7500”.