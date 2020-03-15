عقوبات رادعة لصاحب مخبز تلاعب بالأوزان

قضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف بتوقيع عقوبة الغرامة (50) ألف جنيه في مواجهة صاحب مخبز تلاعب بأوزان الخبز وأدين بتهريب السلع والمحروقات، مخالفاً للأمر (3) من قانون الطوارئ، ضبط داخل مخبزه عدد (2) ألف قطعة خبز بمنطقة الحاج يوسف.

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وفي السياق ذاته فرضت المحكمة عقوبة الغرامة (5) آلاف جنيه على عامل بالفرن وصاحب مطعم، وفي حالة عدم دفعهما للغرامة السجن ثلاثة أشهر وذلك لمخالفتهما نص المادة (22) من قانون التجارة وحماية المستهلك، ووجهت المحكمة بمصادرة المبلغ حصيلة الخبز لصالح حكومة السودان.

يذكر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن لجان المقاومة بالمنطقة أثناء متابعتهم ومراقبتهم المخابز تمكنوا من ضبط المتهم الثاني يقوم بتعبئة خبز داخل جوالات خاصة بالمتهم الثالث صاحب المطعم، وبسؤاله حضر صاحب المخبز والذي اتضح بأنه يقوم بتقليل وزن الخبز وتم إبلاغ السلطات المختصة التي ألقت القبض على المتهمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)