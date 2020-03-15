هلال الجبال يعاني… وشبح الهبوط يطارده

يعاني هلال الجبال في الموسم الحالي ويحتل المركز قبل الأخير برصيد (17) نقطة بعد الخسارة الأخيرة أمام الأمل عطبرة والتي عمقت جراح الأسود، ووضعت الفريق أمام تحدٍ كبير من أجل المحافظة على موقعه في الدوري الممتاز.

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وتبقت للفريق تسع مواجهات مصيرية أولها أمام ضيفه الفلاح عطبرة في الجولة التاسعة، وأمام ضيفه الهلال الخرطوم في الأسبوع العاشر، وأمام مستضيفه الأهلي عطبرة في الجولة (11)، وأمام ضيفه هلال الفاشر في الأسبوع (12)، ويحل الهلال في الجولة (13) ضيفاً على الأهلي شندي بملعب الأخير.

وفي الأسبوع (15) بحسب صحيفة المجهر، يحل هلال الجبال في الجولة (16) ضيفاً على الوادي نيالا، ويختتم الفريق مباراياته بمواجهة ضيفه الأهلي مروي. ويحتاج هلال الجبال تحقيق الفوز في ست مباريات على أقل تقدير من أجل الابتعاد عن المنطقة الخطرة والمحافظة على تواجده في الدوري الممتاز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)