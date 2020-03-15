عاجل.. "الخارجية" توقف المعاملات امام الجمهور إلى أجل غير مسمى

الأحد 15 مارس 2020 كتب محمد أمين أعلنت وزارة الخارجية، إيقاف المعاملات الخاصة بتوثيق المستندات والشهادات بجميع أنواعها اعتبارًا من الثلاثاء المقبل وإلى حين إشعارٍ اخر.

وقالت الخارجية، في بيان اليوم، إن القرار يأتي التزامًا بموجهات مجلس الوزراء الخاصة بوضع الاحتياطات اللازمة، لمنع إنتشار وباء فايروس كورونا الجديد بالبلاد. Advertisements ودعت المواطنون مراعاة تلك الضوابط حفاظاً على سلامتهم وصوناً لصحتهم ومنعاً لانتشار هذا الفيروس. واستثنى القرار لحالات الطارئة (مثل شهادات ومستندات الوفيات) مقابلة المكتب المختص بإدارة التوثيق بالوزارة للنظر في حالاتهم.

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