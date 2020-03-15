مصادر: نقل علي الحاج من سجن كوبر الى المستشفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت مصادر (السوداني الدولية) نقل علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي من سجن كوبر إلى مستشفى دار العلاج شرق المطار، ويعاني الحاج من بعض الأمراض.
بينما أكدت المصادر ذاتها إرجاع إبراهيم السنوسي القيادي بالحزب من المستشفى إلى سجن كوبر بعد تحسن حالته الصحية.
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