مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل يعانون في الحصول على الجازولين والبنزين وجولات...

الخليج 365:

شكا مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل من انعدام معينات الحصاد لموسم القمح للعروة الشتوية الحالية. وقال احمد عبد الباقي عضو التحالف لراديو دبنقا أمس الجمعة إن المزارعين بالمشروع يعانون في الحصول على الجازولين والبنزين وجولات الخيش لإكمال عمليات الحصاد للقمح خلال العروة الشتوية الحالية.

وأوضح أحمد انه بالرغم من الانتاج والانتاجية العالية لهذا الموسم والتي تراوح ما بين 15الى 20جوال للفدان، الا أن انعدام تلك المعينات يقف حجر عثرة أمام المزارعين.

وناشد احمد عبدالباقي، عبر راديو دبنقا، وزارة الزراعة بتوفير الوقود لهم، حتى تساهم هذه الانتاجية فى فك الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد.