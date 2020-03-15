الخليج 365:
شكا مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل من انعدام معينات الحصاد لموسم القمح للعروة الشتوية الحالية. وقال احمد عبد الباقي عضو التحالف لراديو دبنقا أمس الجمعة إن المزارعين بالمشروع يعانون في الحصول على الجازولين والبنزين وجولات الخيش لإكمال عمليات الحصاد للقمح خلال العروة الشتوية الحالية.
وأوضح أحمد انه بالرغم من الانتاج والانتاجية العالية لهذا الموسم والتي تراوح ما بين 15الى 20جوال للفدان، الا أن انعدام تلك المعينات يقف حجر عثرة أمام المزارعين.
وناشد احمد عبدالباقي، عبر راديو دبنقا، وزارة الزراعة بتوفير الوقود لهم، حتى تساهم هذه الانتاجية فى فك الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل يعانون في الحصول على الجازولين والبنزين وجولات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.