شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قرر مجلس الوزراء المصغر في اجتماع طارئ، أمس السبت بإغلاق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأجنبية لمدة شهر .
كما قرر إغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية والخلاوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر بالاضافة الى وقف المهرجانات والمعسكرات وفصول التقوية.
وتضمنت القرارات ايضًا تأجيل إمتحانات شهادة الأساس في الولايات التي لم تجرى فيها لموعد يحدد لاحقا على ان يكون امتحان الشهادة السودانية في موعده ما لم يصدر قرار آخر .
وتأتي القرارات عقب ان أعلنت السلطات الجمعة، اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ووفاة صاحبها وقالت الوزارة في بيان لها،: “في الخمسينيات من العمر يسكن الخرطوم، وتوفي، الخميس، وزار الإمارات في الأسبوع الأول من مارس (آذار) الجاري”.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا .. قرارات هامة لمجلس الوزراء بشأن الدراسة بالجامعات والكليات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.