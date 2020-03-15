بسبب كورونا .. قرارات هامة لمجلس الوزراء بشأن الدراسة بالجامعات والكليات...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرر مجلس الوزراء المصغر في اجتماع طارئ، أمس السبت بإغلاق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأجنبية لمدة شهر .

كما قرر إغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية والخلاوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر بالاضافة الى وقف المهرجانات والمعسكرات وفصول التقوية.

وتضمنت القرارات ايضًا تأجيل إمتحانات شهادة الأساس في الولايات التي لم تجرى فيها لموعد يحدد لاحقا على ان يكون امتحان الشهادة السودانية في موعده ما لم يصدر قرار آخر .

وتأتي القرارات عقب ان أعلنت السلطات الجمعة، اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ووفاة صاحبها وقالت الوزارة في بيان لها،: “في الخمسينيات من العمر يسكن الخرطوم، وتوفي، الخميس، وزار الإمارات في الأسبوع الأول من مارس (آذار) الجاري”.