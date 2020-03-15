شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تشهد اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعا في الاسعار بسوق الخرطوم

وقال التاجر ابكر حمزة لـ(السوداني) امس، إن ارتفاع الاسعار تسبب في الركود وضعف القوى الشرائية، مبينا أن سعر الضأن قفز لـ (500) جنيه للكيلو والعجالي (400) جنيه، واشار لضعف حجم العرض بالأسواق فيما استقر سعر الفراخ وبيض المائدة لسعر (200) جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع اللحوم البيضاء والحمراء بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.