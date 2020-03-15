الكاردينال يضاعف أجور العاملين في (يلا نغني)

الخليج 365 : علمت مصادر (كوكتيل) أن رئيس مجلس إدارة قناة الهلال أشرف الكاردينال قام بزيادة أجور العاملين والفنانين المشاركين في برنامج (يلا نغني) والذي سيعرض في رمضان، وذكرت المصادر أن قرار الكاردينال جاء بعد إعجابه الكبير بالنسخة القادمة.

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