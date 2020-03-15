الطاقة والتعدين تلغي عقود (11) شركة عاملة في القطاع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ألغت وزارة الطاقة والتعدين عقود (11) شركة عاملة في التعدين الصغير، وأصدر الوزير “السبت” قراراً ألغى بموجبه عقد شركة (فو الصينية) المالكة لمربع تعدين بالولاية الشمالية.

وشملت القرارات إلغاء عقود عشر شركات أخرى هي (شركة إسمارت للتعدين، شركة ترنديل، شركة الثري، شركة المشكاة، شركة بايتكس للتجارة والاستثمار، شركة شاع الدين للحلول المتكاملة، أعمال ابا المصطفى لصناعة الأسمنت، شركة شتلة تكنولوجي، شركة أبو يوسف وشركة أعمال القبوب).

وأصدر الوزير قراراً آخر أمر فيه سكرتارية لجنة التعدين أن تطلب من شركة “دانفوديو” القابضة بولاية النيل الأزرق والعاملة في مجال تعدين الكروم بدفع كل ما عليها من التزامات للدولة.

وأوضحت الوزارة ممثلة في سكرتارية لجنة التعدين وإلادارة العامة للإشراف والرقابة على شركات التعدين الصغير بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، أن هذه الإلغاءات تأتي في إطار المراجعة التي يقومون بها وفق توجيهات وزير الطاقة والتعدين والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بمراجعة عقود الشركات العاملة في التعدين لضبط العمل في القطاع بعد أن كان النظام السابق يوزع العقود وفق هواه لشركات لا تملك المقدرة الفنية والمالية أشار إلى أنها كانت تعمل في السمسرة فقط بعد أن تحصل على تلك العقود، وأكدت الإدارتان أن المراجعات ستستمر وسيتم إلغاء كل الاتفاقيات والعقود غير المستوفية للشروط