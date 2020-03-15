الحكومة القطرية تمنع دخول القادمين من السودان

الخليج 365:

قررت الحكومة القطرية، منع دخول كل المسافرين من السودان، وتعليق منح تأشيرات الدخول لمواطني (4) دول أوروبية هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس “كورونا”.

وقررت الحكومة القطرية، تعليق الدخول إلى البلاد لجميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من جمهورية السودان سواء لحاملي سمات الدخول أو حاملي تصاريح الإقامة.

وأفاد مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان “السبت”، بأنه تم اتخاذ قرار بتعليق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من عدد من الدول الأوروبية اعتبارا من 15 مارس الحالي وحتى إشعار آخر.

وأضاف بأن القرار يشمل تعليق إصدار سمات الدخول الفورية لحاملي جنسية “الجمهورية الإيطالية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة إسبانيا وللقادمين منها”، على أن يستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، شرط إخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي المعمول بها في الدولة ولمدة 14 يوما.