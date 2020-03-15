السعودية تمنع باخرة ركاب سودانية من دخول جدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفضت سلطات ميناء جدة الإسلامي استقبال باخرة ركاب قادمة من السودان.

وقال المدير العام لميناء جدة ماجد بن راشد العرقوبي في خطاب حصلت عليه (السوداني) إن المنع تم بالاشارة إلى خطاب مدير جوازات الميناء مبني على توجيهات مقام المرجع بعدم السماح بدخول العبارة (مسرة) من دخول المياه الاقليمية للمملكة أمس “السبت” القادمة من السودان وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء مرض “كورونا”.

في السياق أبدى المدير العام لهيئة الموانئ البحرية بحري أونور محمد أدم دهشته من قرار المملكة، وقال لــ ( السوداني ) إن الباخرة وصلت المملكة خلال فترة السماح التي حددتها المملكة في مهلة الـ(72) ساعة لمن لديهم اقامة سارية من العودة قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر، وكشف اونور أن الباخرة (مسرة) كانت تحمل (1156) راكباً بينهم (1053) عودة و(61) اجنبياً، وأشار إلى أنه من المقرر ان تعود الباخرة اليوم إلى سواكن، وأعلن إغلاق ميناء الأمير عثمان دقنة الخاص بحركة الركاب مؤقتاً إلى حين انجلاء الموقف الصحي من وباء “كورونا”