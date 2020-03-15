الشعبي: إعلان وزير الصحة عن حالة وفاة مواطن بفيروس كورونا خلق حالة من الهلع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شكك المؤتمر الشعبي ، في مصداقية وزير الصحة ،حول إعلانه وجود حالة وفاة بسبب وباء كورونا، ونوهت الى أن تلك الخطوة تسببت في ضرر كبير للبلاد و المواطنين و خلقت حالة من الهلع.

وقال “الشعبي ” في بيان تحصلت “الجريدة” على نسخة منه ان القطاع الصحي بالحزب قام بزيارة ميدانية لمستشفى يستبشرون بعد اعلان الوزير وجود حالة وفاة بها بسبب كورونا ، ودلل على صحة مزاعمه بالبيانين اللذين أصدرتهما إدارة مستشفى يستبشرون نفت فيهما تأكيد اصابة المتوفي بالفيروس كما أصدرت أسرة المتوفي بياناً نفت تماما أصابته بالفيروس.

وقال الشعبي إن المستشفى الذي توفى فيه المرحوم يسير فيه العمل بصورة طبيعية ولم يتم عزل لأي جزء منه بل لم تزره وزارة الصحة كما أن الطاقم المعالج لم يتم عزل أحد منه ، و اعتبر أن ما سبق يثير غباراً كثيفاً حول مصداقية الوزير.

وتساءل: “لماذا لم يتم زيارة المرحوم بالمستشفى من قبل فريق الوزارة الى ان توفى بالرغم من اخطار إدارة المستشفى للوزارة ، ولماذا لم يتم عزل أسرة المتوفي والفريق المعالج بالاضافة لإغلاق الجزء الذي تم تنويم المرحوم فيه.؟

وطالب الشعبي بتحري المصداقية و المهنية و الدقة في اتخاذ القرار