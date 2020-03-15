توقيع عقودات صيانة طريق أم درمان – بارا وعقود أعمال صيانة المصارف بالطريق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهد والي شمال كردفان اللواء ركن صادق عبد الله الطيب بالهيئة القومية للطرق والجسور بحضور المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور مهندس مستشار جعفر حسن آدم التوقيع مع الشركات على عقودات صيانة طريق أم درمان – بارا وعقود أعمال صيانة المصارف بالطريق . وستشرع الشركات الأسبوع المقبل في أعمال صيانة المصارف وإعادة تأهيل الطريق الذي تعرضت بعض قطاعاته للانهيار والجرف بسبب السيول والأمطار التي شهدتها المنطقة الخريف الماضي . وأشار والي شمال كردفان إلى أهمية طريق بارا – أم درمان الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أن الطريق يعتبر طريقاً للصادر حيث يربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير الجوية والبحرية . وقال إن الطريق اختصر المسافة بين الخرطوم وولايات غرب السودان ما خفف كثيراً من معاناة مواطني تلك الولايات بجانب توفير كميات كبيرة من استهلاك الوقود للمركبات.

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