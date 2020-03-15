وزير جزائري يثير جدلا واسعا بتصريح عن كيفية انفراج أزمة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أثارت تصريحات وزير النقل الجزائري فاروق شيعلي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال إن أزمة فيروس كورونا ستنفرج مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القادمة.

وأفاد الوزير بأنه يتوقع “تحسن الأوضاع خلال أسبوعين أو عشرين يوما، لأنه يقال إن نسبة الإصابة بهذا الفيروس تتراجع عندما ترتفع درجات الحرارة”.

وقال متفاعلون إن الوزير خالف جميع توقعات الخبراء التي تفيد بأن أزمة الفيروس ستتواصل لأشهر على أقل تقدير، فيما رأى آخرون أن تصريحاته تستند إلى حقائق علمية، وأن ارتفاع درجات الحرارة في الأسابيع القادمة سيخفف من عدوى الفيروس. المادة السابقة إرتفاع معدل التضخم السنوي في السودان خلال يناير 2020م المقالة القادمة توقيع عقودات صيانة طريق أم درمان – بارا وعقود أعمال صيانة المصارف بالطريق

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