إرتفاع معدل التضخم السنوي في السودان خلال يناير 2020م

الخليج 365 :

ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان ليصل إلى مستوى 64.3% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا” أن ارتفاع معدل التضخم يشكل مصدر قلق كبير لملايين الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ويحتاجون إلى المساعدة الغذائية وسبل العيش.

وقال المكتب، في بيان، إن التضخم المرتفع والمتزايد يسهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

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وأشار إلى أن معدل التضخم بدأ في الارتفاع في السودان منذ يناير من عام 2018.

وأضاف أنه وفقا لتقرير صدر عن التصنيف المتكامل لمرحلة الأمن الغذائي يعاني ما يقدر بنحو 17.7 مليون شخص في السودان 42% من إجمالي السكان الذين تم تقييمهم من انعدام الأمن الغذائي.

ويشمل التصنيف 11.8 مليون شخص يعانون من مستويات الإجهاد، و5.8 مليون شخص 14% من مجموع السكان يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، وهم في حاجة إلى إجراء عاجل.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن ارتفاع معدل التضخم إلى 60.67%، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ57.7% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 2.97%.