الرئيس الصيني يوجه رسالة لروحاني حول كورونا ويتعهد بتقديم “أكبر مساعدة ممكنة”

الخليج 365:
تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في رسالة وجهها لنظيره الإيراني، حسن روحاني، بتقديم “كل المساعدات الممكنة” لإيران في مكافحة فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.
ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية، أمس السبت، أن شي جين بينغ وجه مؤخرا رسالة لروحاني، حيث “أعرب له عن خالص تعازي الصين حكومة وشعبا” بضحايا انتشار فيروس كورونا.
وشدد شي جين بينغ، حسب الوكالة، على أن “الصين وإيران شريكان استراتيجيان كاملان، فيما تتميز العلاقات بين شعبيهما بصداقة تقليدية”، مشيرا إلى أن إيران قدمت “مساعدة ودعما نزيهين ووديين للصين في مكافحتها الوباء”.
وأوضح الرئيس الصيني أن بلاده عرضت على إيران دفعة من الأدوية الخاصة بمكافحة الفيروس، وأرسلت إلى الجمهورية الإسلامية مجموعة خبراء متطوعين في مجال الصحة لمساعدتها في التعامل مع هذا الوباء.
وشدد شي جين بينغ على أن بلاده “مستعدة لتكثيف التعاون مع إيران لردع الوباء”، معربا عن قناعته بأن “الحكومة والشعب الإيرانيين سينتصران بلا شك في هذه المعركة ضد تفشي الفيروس”.
وكالات
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