الحرية والتغيير تعاني من انتقاد منسوبيها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثير جدا الكلام هذه الايام عن انتقاد قيادات الحرية والتغيير لتنظيمها ودعوة البعض الى ضرورة اصلاح الحال قبل انفراط العقد وضياع كل شيء ، وكنا قد استعرضنا بالامس كلام السيد الصادق المهدى والاستاذ محمد عصمت ، وايضا توقفنا مع اقرار الباشمهندس عمر الدقير ان الخلافات داخل الكيان موجودة وانها لن تنتهى ، وقلنا ان هذا الكلام ينذر بتفكك هذا الحلف الهش الذى يبدو انه فى طريقه الى الاندثار أو على الاقل فى طريقه الى اخلاء الساحة والتوارى خجلا بعد الفشل المستمر فى كل شيئ.

واليوم نقف مع احد الاعضاء البارزين فى قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير الأستاذ خالد عمر يوسف – المشهور بسلك – الذى يعيش صدمة من ما تشهده الساحة والتراجع المريع فى كل شيئ مما يجعل الناس تجزم بان هذا الواقع المر لا يمكن ان يمر هكذا .

الأستاذ خالد عمر يوسف قال إن الأوضاع في البلاد لا تسير في الاتجاه الصحيح معللا ذلك بفقدان قوة الكتلة المدنية الشعبية.

وكلام خالد هذا يعنى ان ما ظلت تراهن عليه قوى إعلان الحرية والتغيير من قوة جمهورها

قد تباعد عنها وهى الان فى معزل عن امتلاك هذه القوة مما يجعلها بعيدة كل البعد عن تحقيق اهدافها التى تعول فيها على هذه القوة.

وأضاف السيد خالد يوسف يقول :

يمكننا أن نسأل السؤال الذي يتردد في أذهان الكثير منا، هل نحن نسير في الاتجاه الصحيح؟ استطيع أن أقول بملء الفم، لا نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح لأننا نفقد العامل الأهم في ترجيح كفة الانتقال وهو قوة الكتلة المدنية الشعبية ومدى تنظيمها وكشف يوسف عن عدة عوامل أبرزها ضعف أداء قوى الحرية والتغيير وعدم قدرتها على الاستجابة للتحولات الضخمة التي حدثت في البلاد وضعف أداء الحكومة ، وعدم تمكنها من تحقيق تقدم في الملفات الرئيسية التي تقع على عاتقها ، وعدم قدرة قوى المجتمع المدني العديدة على ملء الفضاء المدني ، وغياب المبادرات التي تقوم ببناء مؤسسات ترسخ الانتقال الديمقراطي. وأشار يوسف أيضا إلى حالة التناحر بين القوى المدنية المختلفة وسعيها لتكسير وإضعاف بعضها البعض، عوضا عن الوحدة وتكامل الأدوار من أجل تحقيق أهداف مشتركة، والسعي الممنهج لإضعاف كل القوى المدنية عبر سلاح الشائعات وإفقادها الثقة في بعضها البعض وتيئيس الناس من جدوى الانتقال في حد ذاته ، ونفى يوسف إصرار قوى الحرية والتغيير على التعيين السياسي في وظائف السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، كما نفى أي تدخلات مستمرة لقوى الحرية والتغيير في عمل وزير المالية واستخدامها للجان المقاومة للضغط. وشدد على أن قوى الحرية والتغيير لم تعطل تشكيل المجلس التشريعي، لعدم اتفاقها على الأسماء، وأكد تشكيل المجلس تعطل بسبب اتفاق جوبا الذي لم توافق عليه قوى الحرية والتغيير.

ان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير يعانى بشدة هذه الايام واصعب مشاكله هى جهر منسوبيه بانتقاده وهو الضعيف أصلا الذى لايتحمل ادنى انتقاد.