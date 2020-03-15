دعوة الى الحد من قدرة المضاربين على المناورة والتحرك بتقليل الطلب على الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال الاستاذ أحمد حمور الخبير المصرفي إن العجز في ميزان المدفوعات يمثل المظلة التي تندرج تحتها الأسباب الأخرى لانخفاض قيمة الجنيه السوداني ومن هذه الأسباب المضاربات في سوق العملات الأجنبية.
ودعا إلى اتخاذ الخطوات وتبني السياسات التي تحد من قدرة المضاربين على المناورة والتحرك في السوق بتقليل الطلب على الدولار بغرض الاستيراد والتحكم في جانب العرض.
بينما حمل رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل الحكومات العسكرية مسؤولية تدني قيمة الجنيه السوداني وقال “إن الحكومات الانقلابية توسعت في الصرف السياسي والأمني وعرفت بالفساد والحروب الأهلية”.
وأشار إلى أسباب أخرى أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه منها تدني الإنتاجية وضعف الصادرات وبروز الفجوة في الميزان الخارجي وازدياد صرف الحكومات بالعجز مع انخفاض إيراداتها وتنامي التضخم وارتفاع الديون. وتناول الأسباب الخارجية ممثلة في الارتفاع الكبير في سعر البترول عالميا من ٣ دولارات للبرميل في العام 73 إلى عشرة أضعاف، الأمر الذي فاقم العجز في الميزان الخارجي.
وانخفضت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، والذي يقول صندوق النقد الدولي إنه يمثل 80 ٪ من جميع المعاملات، ليصل إلى ما فوق المائة جنيه وهو ما يقرب من ضعف السعر الرسمي ما يضيف إلى المشكلات التضخمية التي تواجه المستهلكين.
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