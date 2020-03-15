صدمة اوروبية من قرارات ترامب .. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

كثيرة هي تداعيات الاتتشار السريع لوباء كورونا الذى بات يهدد العالم ككل ، وقد رأينا دولا عدة تتخذ بعض الاجراءات فى سعيها للتصدى الى هذا الوباء وكيفية التعامل معه والعمل على محاصرته فى اضيق نطاق بعد ان استعصى على كثيرين وضع حد له ، ومن الجهات التى انتشر فيها المرض اميركا التى اتخذت اجراءات وقائية كغيرها من بلدان العالم التى قرر رئيسها دونالد ترامب حظر دخول الاوروبيين للحد من انتشار المرض ،

وقد شكل هذا القرار صدمة للاوروبيين الذين اعتبروا ان الحليف الامريكى تعامل معهم بشكل لايليق ، وراوا فى قرار الرئيس ترامب انغلاقا من اميركا على نفسها وابتعادا عن التعاون الذى توجبه الضرورة الملحة فى مثل هذه الحالات .

وبعيدا عن الجانب الانسانى الذى حاول بعض الاوروبيين الاشارة اليه مع ان اوروبا والغرب ككل غير مؤهلين اخلاقيا للحديث عن القيم الإنسانية ومراعاة ذلك وهم الذين تجاوزوا القيم الإنسانية فى كثير من المواقف والمواقع ، بعيدا عن الجوانب الإنسانية نظر الاوروبيون الى الأمر من زاوية اقتصادية واعتبروا القرار الامريكى جزءا من الحرب الاقتصادية حتى وإن لم تكن مقصودة لذاتها لكن بالفعل تترتب اثارها السالبة والمدمرة على أوربا وربما العالم ككل ، وفى هذا الصدد أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير أن القرار بمنع دخول الأوروبيين مؤقتًا إلى الولايات المتحدة اثار حالة من الذعر في الأسواق، وقال لومير في مقابلة مع قناة بي.اف.ام الفرنسية، اسف لقرار الرئيس الأميركي ترامب بغلق الحدود أمام المسافرين الأوروبيين بهدف مكافحة كورونا، مضيفا أن قرار الولايات المتحدة هو خطأ صحي وهذا أمر مؤسف لأن الخطأ الصحي يؤدي لأخطاء سياسية ويتسبب بفوضى في الاقتصاد.

هذا وقال الوزير الفرنسى ان على الاوروبيين ابلاغ حليفهم الامريكى ضرورة الإنتباه لخطأ قراره واثاره السالبة واهمية الغاءه تفاديا لما يترتب عليه .