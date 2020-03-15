لقاء الميرغني حميدتي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

السيد محمد عثمان الميرغنى شخص غنى عن التعريف وهو من الشخصيات المهمة ذات الثقل فى الحياة السياسية السودانية , ومن المعروف انه زعيم الحزب الاتحادى الديموقراطى وهو حزب عريض واسع ذو شعبية كبيرة وامتداد فى المجتمع السودانى ، وفوق ذلك فإن السيد هومرشد طائفة الختمية احدى المكونات الاساسية للنشكيلات الدينية فى السودان ، واضافة الى كون السيد محمد عثمان الميرغنى زعيم سياسى ودينى ذو تآثير فى الكثيرين على الساحة السودانية فهو شخصية ذات علاقات مهمة مع عدد من الدول وبالذات مصر والسعودية والامارات ويمكن التعويل عليه بشكل كبير فى دفع عجلة العلاقات مع هذه الدول وغيرها من المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالشأن السودانى بما يعود عليه بالنفع والخير .

وفى هذا الاطار يمكننا فهم اللقاء الذى تم بالقاهرة نهار أمس بين السيد محمد عثمان الميرغنى والفريق أول محمد حمدان دقلو – حميدتى – وذلك فى مستهل زيارة الرجل الى مصر التى من المتوقع ان تشهد العديد من الفعاليات .

وفى الخبر ان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو قد التقى بالسيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بمقر إقامته بالقاهرة بحضور عدد من قيادات الحزب.

وتناول اللقاء القضايا السياسية والإقتصادية الراهنة وجهود الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه الفترة الإنتقالية بما يفضي إلى إنتخابات حرة ونزيهة تقود البلاد نحو السلام والإستقرار.

وأمن اللقاء على جهود الحكومة لتحقيق السلام عبر المفاوضات الجارية بجوبا مع الحركات المسلحة ، وجهود السودان في تحقيق السلام في دولة الجنوب.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يدعم جهود حكومة الفترة الإنتقالية ويحقق مصالح الشعب السوداني.

نتمنى ان يقود هذا اللقاء الى ما فيه مصلحة البلد وخيرها .