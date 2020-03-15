منظمة الصحة العالمية تقدم 5 نصائح تحميك من فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن إقدام الناس حول العالم على مشاركة نصائح المنظمة على نطاق واسع يمثل عملا عظيما.
وكتب أدهانوم على “تويتر”: “إنه لعمل عظيم ومبدع، أن يتداول الناس على نطاق نصائح منظمة الصحة العالمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد حول العالم”.
وأضاف: “أحب أن يفعل الناس النصائح الخمس، التي أوردها “غوغل”، ونقدم لهم كل الشكر على دعمهم وتعاونهم”.
وتشمل تلك النصائح 5 أشياء تساهم في إيقاف انتشار فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة):
1- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.
2- تغطية الفم عند الكحة أو العطس بواسطة الكوع.
3- تجنب لمس الوجه بالأيدي قدر الإمكان.
4- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين تقدر بمتر واحد.
5- إذا شعرت بالمرض التزم بالبقاء في المنزل.
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