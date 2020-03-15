منظمة الصحة العالمية تقدم 5 نصائح تحميك من فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن إقدام الناس حول العالم على مشاركة نصائح المنظمة على نطاق واسع يمثل عملا عظيما.

وكتب أدهانوم على “تويتر”: “إنه لعمل عظيم ومبدع، أن يتداول الناس على نطاق نصائح منظمة الصحة العالمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد حول العالم”.

وأضاف: “أحب أن يفعل الناس النصائح الخمس، التي أوردها “غوغل”، ونقدم لهم كل الشكر على دعمهم وتعاونهم”.

وتشمل تلك النصائح 5 أشياء تساهم في إيقاف انتشار فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة):

1- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

2- تغطية الفم عند الكحة أو العطس بواسطة الكوع.

3- تجنب لمس الوجه بالأيدي قدر الإمكان.

4- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين تقدر بمتر واحد.

5- إذا شعرت بالمرض التزم بالبقاء في المنزل.