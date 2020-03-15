التعايشي: أصبحنا الآن على مسافة قريبة من بناء إتفاق سلام شامل يعالج قضايا السودان المختلفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام بمنبر جوبا محمد الحسن التعايشى،”أصبحنا الآن على مسافة قريبة من بناء إتفاق سلام شامل يعالج قضايا السودان المختلفة لنضيف عهداً ثانياً لشعبنا بعد ثورة ديسمبر المجيدة”.

وأوضح في تصريح صحفي بحسب وكالة الانباء (سونا)، ان التوقيع بالاحرف الأولى على الاتفاق النهائي لقضية السودان في المنطقتين مع الحركة الشعبية شمال والجبهة الثورية، يعد خطوة كبيرة نحو اتفاق السلام الشامل.

ووقع وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام و”الحركة الشعبية – جناح مالك عقار” في عاصمة دولة جنوب السودان “جوبا”، ، بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية الخاصة بقضايا الحكم والسلطات والصلاحيات في المنطقتين “جبال النوبة والنيل الأزرق”، بحضور أعضاء الوفدين، والمجلس القيادي للجبهة الثورية، والوساطة من جنوب السودان، والأمم المتحدة، والمراقبين الدوليين لعملية السلام.