حميدتي يلتقي محمد عثمان الميرغني بالقاهرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، السبت، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني، بمقر إقامته في القاهرة.

وتناول اللقاء القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة في السودان، وجهود الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية، بما يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تقود البلاد نحو السلام والاستقرار.

وأشاد اللقاء بجهود الحكومة لتحقيق السلام عبر المفاوضات الجارية بجوبا مع الحركات المسلحة، وجهود السودان في تحقيق السلام بدولة الجنوب.

وتطرق اللقاء، بحسب وسائل إعلام محلية، إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يدعم جهود حكومة الفترة الانتقالية ويحقق مصالح الشعب السوداني.

ووصل حميدتي إلى القاهرة، السبت، في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعتبر محمد عثمان الميرغني أحد أبرز الرموز السياسية في السودان، وقائداً لكبرى أحزابه، ويقيم في منفى اختياري بالعاصمة المصرية منذ حوالي 10 سنوات.

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وكانت مصادر دبلوماسية أفادت، الخميس الماضي، بأن وفداً سودانياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي سيتوجه إلى القاهرة، السبت، لبحث جملة من الملفات المهمة.

وقالت مصادر دبلوماسية سودانية، لـ”العين الإخبارية”، إن زيارة الوفد، الذي يضم وزير المالية إبراهيم البدوي ومسؤولين آخرين، تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، التقيا، الإثنين الماضي، مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

ودعمت زيارة سريعة أجراها رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى الخرطوم، مؤخراً؛ للاطمئنان على رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، الذي تعرض لمحاولة اغتيال، مساعي تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمني. الأمر الذي قد ينعكس على تقارب موازٍ إزاء أزمة “سد النهضة” الإثيوبي، التي شهدت مؤخراً تباينات في كيفية التعاطي مع تداعيات تعثر مفاوضات واشنطن.

وبدأ اللواء عباس كامل زيارته إلى الخرطوم، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، التقى خلالها حمدوك؛ للاطمئنان على صحته وإبلاغه تضامن وتحيات الرئيس المصري.

وبحسب إفادة نشرتها الوكالة المصرية الرسمية، فإن كامل أكد “دعم مصر حكومة وشعباً للسودان وشعبه في مواجهة الإرهاب الغاشم، ومساندتها لمسيرة السودانيين في طريق تحقيق طموحاتهم”.

ونجا حمدوك من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم لدى توجهه إلى مكتبه، صباح الإثنين الماضي.