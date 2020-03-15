حزمة من الاجراءات والتدابير الإدارية بمطار الخرطوم الدولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتخذ الفريق أول شرطة حقوقي عادل محمد أحمد بشاير مدير عام قوات الشرطة حزمة من الإجراءات والتدابير الإدارية للدفع بتطوير الخدمات الشرطية بصورة ميسرة بتوحيد الإدارات الشرطية والأجهزة الأمنية العاملة بالمطار في مكون واحد، بجانب تركيب بوابات إلكترونية بصالات المطار على نفقة رئاسة الشرطة بغية تسهيل حركة المسافرين وتحقيق الضبط الإداري والإسهام في منع تهريب ثروات البلاد، وذلك لدى تفقده مطار الخرطوم الدولي في زيارة مفاجئة برفقة اللواء عبد الله أبو سن مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة المكلف، واستمع المدير العام لقوات الشرطة خلال الزيارة لشرحٍ وافٍ عن اجراءات سير العمل والخدمات التي تقدم للمسافرين، ووجه الفريق أول بشاير بتسهيل المعاملات الهجرية المتمثلة في منح التأشيرة بالمطار استجابة للظرف الراهن المتعلق بالمغتربين العاملين بالمملكة العربية السعودية، عقب المهلة الممنوحة لهم من قبل السلطات السعودية الشقيقة.

ويفيد المكتب الصحفي للشرطة أن جملة المعاملات الهجرية خلال الزيارة بلغت (6650) معاملة، وزيادة ساعات العمل للإدارات الشرطية العاملة بالمطار، ومواصلة العمل في أيام الخميس والجمعة والسبت على مدار الساعة لتمكين شريحة المسافرين لأسباب مختلفة والمغتربين، انحيازاً من قوات الشرطة لمواطنيها.

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